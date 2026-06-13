Jason Newsted blickt mit beeindruckendem Verständnis darauf zurück, dass der Bass auf …AND JUSTICE FOR ALL von Metallica so leise ist.

Viele Metallica-Fans halten es für eine himmelschreiende Ungerechtigkeit gegenüber Jason Newsted, dass auf …AND JUSTICE FOR ALL so gut wie kein Bass zu hören ist. Das hatte bekanntlich damit zu tun, dass Schlagzeuger Lars Ulrich ziemlich klare Vorstellungen davon hatte, wie seine Drums klingen sollten. Nun hat der einstige Tieftöner der "Four Horsemen" in einem aktuellen Interview bei Trunk Nation With Eddie Trunk dazu Stellung bezogen. Schnee von gestern Darauf angesprochen, ob er hofft, dass …AND JUSTICE FOR ALL irgendwann einmal neu abgemischt wird, sodass seinen Bassspuren besser zu zur Geltung kommen, entgegnet Newsted: "Nein, Mann. Nein. Es ist, was es…