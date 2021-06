Open Air Festivals 2021: Das geht im Ausland

Erneut müssen wir auf unsere geliebten Sommer-Festivals verzichten. Nach dem Wacken Open Air gaben auch Summer Breeze und Party.San die erzwungene Verschiebung ins Jahr 2022 bekannt. Einen Lichtblick gibt es trotzdem.

Empfehlung der Redaktion Statt Wacken Open Air: Bullhead City im September 2021 Das Bullhead City Festival wird die (kleinere) Ersatzveranstaltung für das abgesagte Wacken Open Air 2021. Mit dabei u.a. Nightwish, Powerwolf und Blind Guardian. Wir hatten es lange befürchtet, doch nun herrscht traurige Gewissheit: Auch im Sommer 2021 können aufgrund der Coronasituation keine größeren Festivals in Deutschland stattfinden. Während in unseren Nachbarländern Events wie das Dynamo Metalfest (Niederlande), Area 53 (Österreich) oder Alcatraz (Belgien) fröhlich Bands ankündigen und Tickets verkaufen, bleibt es in der Bundesrepublik zum zweiten Mal in Folge still. „Wir haben alles in unserer Macht stehende getan, um ein Summer Breeze 2021 sicher durchzuführen, doch die fehlende Gesprächs- und Entscheidungsbereitschaft der Politik hat dies verhindert“, gab das Summer Breeze bekannt.

„Trotz dieses Tiefschlags für uns alle werden wir unsere Aktivitäten hinter den Kulissen und in zahlreichen Task Forces weiterverfolgen, um spätestens im August 2022 wieder gemeinsam mit euch in Dinkelsbühl auf dem Acker zu stehen! Vielleicht auch schon früher, wer weiß…“ Fans dürfen demnach womöglich auf Alternativen hoffen. Klarheit darüber besteht bereits von Seiten des Wacken Open Air, das für den 16.-18. September die neu aus dem Boden gestampfte Veranstaltung Bullhead City ankündigte.

Area 53 (Österreich)

Metal-Fans dürfen sich nun tatsächlich sicher auf so etwas wie einen Festival-Sommer 2021 freuen. Das Area 53 Festival in Leoben ist das erste seiner Art, das Mitte Juli sicher seine Tore öffnen darf. Nach fast zwei Jahren pandemiebedingter Stille wird das Städtchen in der Steiermark von Freitag, 16.7. bis Samstag 17.7., wieder Festival-Pilger empfangen und das so fern gewordene Bild von ausgelassenen Menschen mit Campinggepäck, Grillausrüstung und Dosenbier bieten.

Für das Area 53 wurden etliche namhafte Bands verpflichtet, darunter die Münchener Erfolgs-Rocker Eisbrecher, Epica, Subway To Sally, Hämatom, Epica, Kissin‘ Dynamite oder Insomnium. „Wunder geschehen! Wir können 2021 stattfinden, zwar in einem etwas veränderten Format, mit 2 kompletten Show Tagen (Freitag 16.07.2021 und Samstag 17.07.2021) und 20 Acts, einem Anreise- und Warm Up Tag am Donnerstag, den 15.07.2021 und allem, was zu einem Festival gehört“, heißt es von Seiten des Veranstalters.

„Am Anreisetag gibt es eine Party in der Tenne, dem Venue auf dem Festivalgelände. Laute Musik, Party und endlich wieder raus mit Freunden treffen und ein Open Air genießen. Wir haben alles dafür getan, dass Ihr Euch wohl fühlen könnt und ein schönes Wochenende bei uns in der Steiermark verbringen könnt.“

Neben dem fast dreitägigen Open Air hat die Steiermark rund um Leoben, das nach Graz die zweitgrößte Stadt des Bundeslandes ist, jede Menge touristischen Mehrwert und eignet sich perfekt, um ein paar Tage an den Festival-Besuch dranzuhängen. Für das Open Air selbst wurde ein alle aktuellen Auflagen berücksichtigendes Konzept entwickelt. Wer aufs Gelände will, muss eines der drei „Gs“ erfüllen – geimpft, getestet, genesen. Tests sind wie mittlerweile gewohnt maximal 48 Stunden im Vorfeld machbar und am Einlass vorzuzeigen. „Bitte stellt sicher, dass Ihr Eure Nachweise bei Anreise am Start habt um einen reibungslosen Ablauf des Events sicherzustellen“, lautet die Bitte des Veranstalters.

Tickets für 99,- Euro gibt es hier. Weitere Infos, auch zu den geltenden Hygieneregeln vor Ort, gibt es hier, auf Instagram und der Facebook-Seite des Festivals.

Alcatraz (Belgien)

Das Alcatraz Hard Rock & Metal Festival ist ein jährlich im August stattfindendes Heavy-Metal-Festival in der belgischen Stadt Kortrijk. Das Festival fand erstmals im Jahre 2008 unter dem Namen Alcatraz Metal Festival als eintägige Hallenveranstaltung in der Konzerthalle Brielpoort in Deinze statt. 2013 zog das Festival nach Kortrijk um und erhielt seinen heutigen Namen. Seit 2014 findet das Festival an zwei Tagen und seit 2017 an drei Tagen statt.

Das optisch beeindruckende Festival kann mit fetten großen Namen für die 2021er-Ausgabe aufwarten. So spielen unter anderem Kreator, Emperor, Cradle Of Filth, Destruction, Dirkschneider, Doro und noch viele mehr. Das komplette Line-up findet ihr hier.

Jeder Besucher muss entweder einen Nachweise für eine Komplettimpfung, einen negativen PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden) oder einen negativen Schnelltest vorlegen. Letzterer kann in der Nähe des Festival-Geländes durchgeführt werden.

Tages-Tickets kosten 70,- Euro, das Combi-Ticket 150,50 Euro. Alle Infos zu Tickets findet ihr hier.

Dynamo Metalfest (Niederlande)

Vom 21.08. bis 22.08.2021 findet das Dynamo Metal Fest in Eindhoven (NL) statt. Es werden ca. 2.000 Fans erwartet. Als Top-Acts sind Heaven Shall Burn, Kreator und Death Angel bestätigt. Darüber hinaus sind Decapitated, Unleash The Archers, Legion Of The Damned, Jinjer, Firewind und viele mehr gebucht. Hier findet ihr das komplette Line-up.

Das Dynamo Metal Fest findet in Eindhoven auf einem halb bedeckten Eislaufplatz statt. Bei Regen bietet er Schutz, und bei Sonnenschein kann man sich im Gras unter dem offenen Teil des Dachs niederlassen. Wenn es zu heiß ist, bietet das Dach viel Schatten zum Abkühlen.

Tages-Tickets kosten 49,- Euro, Zweitages-Tickets 79,- Euro. Weitere Infos zu Tickets findet ihr hier.

