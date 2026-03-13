Nun ist es bereits 25 Jahre her, dass Alien Ant Farm ANTHOLOGY veröffentlichten. Wir blicken zurück auf die Entstehungsgeschichte.

Alien Ant Farms ANTHOLOGY (2001) ist eine Momentaufnahme aus einer Zeit, in der Nu Metal die Welt im Sturm eroberte - und doch ist das Album weit mehr als ein Produkt seiner Ära. Es ist der Punkt, an dem vier Freunde aus Riverside, Kalifornien von der eigenen Garage in die Maschinerie eines großen Labels katapultiert wurden und plötzlich zwischen Linkin Park und Papa Roach auf den größten Bühnen der Welt standen. Vom Underground ins Rampenlicht Bevor ANTHOLOGY 2001 über New Noize und DreamWorks Records erschien, hatten Alien Ant Farm bereits ein erstaunlich solides Fundament gelegt. Sänger Dryden Mitchell, Gitarrist Terry Corso, Bassist…