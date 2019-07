ʻThe Masked Singerʼ: Metal-Engel rockt Pro7-Show

Foto: Pro7, The Masked Singer. All rights reserved.

Zugegeben: Eigentlich wollten wir nicht über diese Pro7-Show berichten, mit der sich der Sender massiv selbst feiert. Aber: Ein Teilnehmer hält konstant und ohne Schmerzen die Metal-Fahne hoch, weswegen wir nach drei Sendungen den Engel kurz würdigen wollen.

Das Konzept von ʻThe Masked Singerʼ ist simpel. Zehn mehr oder weniger Prominente aus Film, Sport oder Musik werden in aufwändige Kostüme gesteckt und treten jeden Donnerstagabend live in der Sendung auf. Jede Woche wird einer rausgewählt und demaskiert. Alles ist top secret gehalten, die Teilnehmer wissen sogar selbst nicht, gegen wen sie antreten (sagt Pro7). Bislang enttarnt wurden Lucy Diakovska (ehemals No Angels), Susan Sideropoulos (ex-Soap-Schauspielerin) und Heinz Hoenig (Schauspieler).

Dass das Ganze mit knapp drei Stunden (inklusive Werbung) enorm aufgebläht ist, ist selbstverständlich dem TV-Show-Prinzip geschuldet. Gut daher, dass der Engel bislang stets im ersten Sanges-„Duell“ aufgetreten ist und man danach nicht weiterschauen muss.

Atemloser Engel

Wer auch immer hinter der Maskerade steckt (vieles deutet auf den Metal-Comedian Bülent Ceylan hin, aber das wäre irgendwie zu einfach), er ist Metal-Fan. Der Engel versuchte sich zuerst an einer Variante von Marilyn Mansons Version von ʻSweet Dreamsʼ, und letzte Woche sang er ʻNothing Else Mattersʼ von Metallica. Am gestrigen Donnerstag, in der dritten Folge, wurde es humorig-absurd: Der Engel präsentierte eine Rammstein-artige Version von Helene Fischers ʻAtemlosʼ.

Seht hier die bisherigen drei Auftritte des Engels mit der schaurig-schönen Maske und dem ausladenden Kostüm. Wir drücken ihm weiterhin die Daumen!

