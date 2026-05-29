Das Slipknot-Nebenprojekt LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW wird bald erneut physisch auf Vinyl und CD veröffentlicht.

Bis jetzt war LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW von dem Slipknot-Nebenprojekt nur als limitierte Record Store Day-Version auf Platte erhältlich. Wer das Album da noch nicht abstauben konnte, hat nun die Chance, auf der offiziellen Website des Projekts zuzugreifen. Limitierte Pressungen Das Album wird am 12. Juni in sechs neuen Vinylvarianten veröffentlicht sowie einer Digipak-CD. Auf Platte gibt es das Album in den Versionen Blue Transparent Leaf-Filled (limitiert auf 250 Stück), Clear Purple (limitiert auf 500 Stück), Bubblegum Pink (limitiert auf 1.000 Stück), Silver Nugget (limitiert auf 500 Stück), Golden Pearl (limitiert auf 750 Stück) und Eco Black. Zum Vergleich: Die…