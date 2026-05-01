Accept haben 50 Gaststars aus Rock und Heavy Metal für ihre Jubiläumsplatte TEUTONIC TITANS 1976-2026 gewinnen können.
Wenn Accept dieses Jahr ihr 50. Band-Jubiläum feiern, dann könnten kundige Fans anmerken, dass der damalige Frontmann Udo Dirkschneider die Vorgängergruppe bereits 1971 oder 1972 in Accept umbenannt hat. Der Einstieg von unter anderem Gitarrist Wolf Hoffmann und Bassist Peter Baltes im Jahr 1976 markierte sozusagen den Start als professionelle Band. Hierfür legt das Quintett im Herbst ein Album mit zahlreichen hochkarätigen Gastmusikern von Acts wie Metallica, Judas Priest, Ghost, Pantera und Korn vor. Crème de la Crème TEUTONIC TITANS 1976-2026 erscheint am 4. September 2026 über Napalm Records. Und passend zum halben Jahrhundert, das es Accept schon gibt, hat…