Laut seiner Familie ist derzeit ein digitaler Ozzy Osbourne in Arbeit, mit dem sich Fans auf der ganzen Welt unterhalten können.

Die Osbournes kommen mal wieder mit einer fragwürdigen Aktion um die Ecke. Fragwürdig deshalb, weil sich stets ein bitterer Beigeschmack einstellt, da selbst aus dem Tod von Ozzy Osbourne noch Kapital geschlagen wird. Zu den geplanten Projekten gehören unter anderem ein Biopic, dass Ozzys Leben und Karriere beleuchten soll, sowie die Rückkehr des Ozzfest nächstes Jahr. Die neueste Idee der Familie Osbourne: Ein digitaler Avatar des legendären Black Sabbath-Frontmanns. Gespräche mit den Toten Laut License Global gaben die Osbournes auf der Licensing Expo 2026 in Las Vegas bekannt, eine Partnerschaft mit einem Unternehmen namens Hyperreal eingegangen zu sein. Hyperreal ist…