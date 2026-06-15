Fotos vom Rock am Ring-Sonntag mit Iron Maiden, Alter Bridge, Social Distortion u.a.

Fotos vom Sonntag von Rock am Ring 2026 findet ihr oben in der Galerie. Mit dabei: Iron Maiden, Sabaton, Alter Bridge, Hollywood Undead, Bloodywood, Social Distortion, Black Veil Brides und Return To Dust. METAL HAMMER berichtete live und direkt von Rock am Ring 2026 am Nürburgring - unsere Impressionen findet ihr in unseren Story-Highlights auf Instagram. Einen ausführlichen Bericht von Rock am Ring mit vielen Fotos lest ihr in der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe 08/2026! Lest auch, was beim Schwester-Festival Rock im Park abging. — Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem…