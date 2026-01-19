Eisheilige Nacht, das bedeutet: Party – 2026 feiern mit Subway To Sally: Fiddler’s Green, Saint City Orchestra und Manntra.

METAL HAMMER präsentiert: Eisheilige Nacht 2026 Subway To Sally + Fiddler's Green + Saint City Orchestra + Manntra 11.12. CH-Pratteln, Z7 12.12. Stuttgart, Im Wizemann 18.12. Oberhausen, Turbinenhalle 19.12. Wetzlar, Buderus Arena 20.12. Dresden, Alter Schlachthof 26.12. Braunschweig, MEC 27.12. Würzburg, Posthalle 28.12. Bielefeld, Lokschuppen 29.12. Bremen, Pier 2 30.12. Potsdam, Waschhaus Arena