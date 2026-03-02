Megadeth-Frontmann Dave Mustaine weiß noch nicht, ob er seine ‘Ride The Lightning’-Version in Zukunft auch auf Konzerten spielen wird.

Dass Megadeth ausgerechnet einen Metallica-Song auf ihrem letzten, Band-betitelten Werk haben, war eine schöne Überraschung. Aber werden die Thrasher den Song auch live auspacken? Frontmann Dave Mustaine will im Interview mit Eddie Trunk noch nicht ganz mit der Sprache raus. Besser als das Original Er erzählt, sein Sohn Justis habe die Idee gehabt, ‘Ride The Lightning’ zu spielen. Nach kurzer Überlegung habe er dann entschieden, es zu versuchen: "Es war cool. Ich sagte zu meinen Jungs, dass wir es entweder so gut wie das Original machen müssen oder besser. Wenn wir Metallica schon die Ehre erweisen, indem wir eine neue…