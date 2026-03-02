Aus Sicht von Iron Maiden-Gitarrist Adrian Smith war der Rückzug von Schlagzeuger Nicko McBrain lebenswichtig für die Band.

Nicko McBrain ist zwar noch Mitglied von Iron Maiden, trommelt aber bekanntlich nicht mehr bei Bassist Steve Harris und Co. Gitarrist Adrian Smith plauderte kürzlich im Interview bei Metal Hammer España über den Abgang des Schlagzeugers, was die erste Veränderung der Band-Besetzung seit 1999 bedeutete. Damals kehrte Bruce Dickinson als Sänger zurück und brachte Smith mit. Wir werde nicht jünger "Der Drummerjob bei Iron Maiden ist sicher einer der härtesten", ordnet Smith ein. "Es ist sehr, sehr körperlich. Nick hatte seinen Schlaganfall — und keine vollständige Genesung. Leider hat das wirklich sein Spiel beeinträchtigt. Aber Gott sei Dank geht es…