Anlässlich des Geburtstags von Joacim Cans blicken wir zurück auf seine Karriere, die er eigentlich schon in den Neunzigern beenden wollte.

Am 19. Februar 1970 im beschaulichen Mora geboren, hätte wohl niemand geahnt, dass aus dem Jungen aus der schwedischen Kleinstadt einmal eine markante Stimme des europäischen Power Metal werden würde. Joacim Cans zeigte jedoch früh, dass er sich von Erwartungen nicht aufhalten lässt. Die ersten Schritte von Joacim Cans Mit gerade einmal 16 Jahren gründete er seine erste Band Eternity - eigentlich als Gitarrist. Nur wollte niemand singen. Also biss Cans in den sprichwörtlichen sauren Apfel und übernahm den Job selbst. Ein Schritt, der seine gesamte Laufbahn definieren sollte. 1991 sprang er bei Highlander ein - eigentlich nur für einen…