The Smashing Pumpkins: Neue Gitarristin bekanntgegeben

The Smashing Pumpkins

Eine herkulische Aufgabe für The Smashing Pumpkins

The Smashing Pumpkins haben über 10.000 Bewerber unter die Lupe genommen, um einen Nachfolger für Jeff Schroeder zu finden. Nun sind sie aber anscheinend fündig geworden, denn über ihre Social Media-Kanäle kündigte die Alternative Rock-Band Kiki Wong als neue Tourneegitarristin an. Kiki hat schon zuvor mit einer ziemlich diversen Reihe Künstlern zusammengearbeitet – unter anderem Taylor Swift und Bret Michaels von Poison.

„All diese unglaublichen Musiker zu überprüfen, war eine wahrhaft herkulische Aufgabe, doch es hat sich gelohnt“, sagt Billy Corgan, Kopf von The Smashing Pumpkins. „Zunächst möchte ich mich bei allen bedanken, die Material eingereicht haben. Es war keine leichte Entscheidung, bei so viel großartigem Gitarrenspiel, das wir in den letzten Monaten hören und sehen durften.“

Kiki Wong freut sich, dabei zu sein

„Ich war schon vorher ein Fan von Kiki, bevor sie sich zur Überprüfung gemeldet hat, und es ist großartig, dass jemand mit ihrem Können Teil unserer Tourneefamilie wird“, führt der Musiker fort. „Ich kann es kaum erwarten, mit Kiki als Teil unseres verrückten Zirkus auf Tour zu gehen. Es ist definitiv ein aufregender Moment für The Smashing Pumpkins, dass wir 2024 so beschäftigt mit Tourneen sind. Wir sehen uns alle diesen Sommer!“

Wong fügt darauf selbst in einem eigenen Post hinzu: „Es war eine absolut wilde Fahrt, aber ich bin überaus geehrt und dankbar, ausgewählt worden zu sein, neben einigen der größten und einflussreichsten Musikern der Rock-Geschichte zu spielen. Ich hätte als kleines 15-jähriges Mädchen, das Metal-Gitarre in meinem Schlafzimmer spielt, nie gedacht, dass es mal zu diesem Moment kommen würde. Es zeigt, dass sich harte Arbeit und Ausdauer wirklich auszahlen, wenn man bereit ist, durch die schwierigen Zeiten zu kommen. Verliert niemals die Hoffnung. Ich bin so dankbar für diese Gelegenheit und kann es kaum erwarten, die Bühne mit den legendären Smashing Pumpkins zu teilen!“

