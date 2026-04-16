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Temples live in Lausanne 18.10.2026

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Künstler: Temples

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Joan Jett: Musik kann die Welt verändern
Joan Jett, live 2011, Sweden Rock Festival
Joan Jett spricht über die positive Wirkung von Musik und nennt kreatives Schaffen als Einflussmöglichkeit, einen Wandel herbeizuführen.
Das politische Klima in den USA spitzt sich immer weiter zu. Künstler, darunter auch Musiker, beeinflusst ein Umstand wie dieser nahezu zwangsläufig. Auch Joan Jett äußerte sich im Interview mit dem Rock And Roll Hall Of Fame-Podcast ‘Music Makes Us’ zu der Frage, welchen Einfluss die aktuellen Entwicklungen auf kreatives Schaffen im Allgemeinen haben – und ob Musik eine positive Veränderung bewirken können. Klänge der Hoffnung Als glänzendes Beispiel nannte Jett Bad Bunny. Der Sänger ließ seinen Auftritt bei der Halftimeshow des diesjährigen Super Bowl mit der Botschaft „Das Einzige, was stärker ist als Hass, ist Liebe“ enden. Kritiker warfen…
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