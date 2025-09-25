Ex-W.A.S.P.-Gitarrist Chris Holmes erklärt, warum er Van Halen immer lieber mochte als Quiet Roit. Dabei will er auch etwas klarstellen.

Die vermeintliche Rivalität zwischen zwei Gitarrenlegenden ist ein häufig diskutiertes Thema in der Metal-Welt. Die Rede ist natürlich von Eddie Van Halen und Randy Rhoads. Auch der einstige W.A.S.P.-Gitarristen Chris Holmes hat eine klare Meinung dazu und selbstverständlich auch eine Präferenz. Wer ist besser? Da Chris Holmes in Kürze seine „The Sound Of W.A.S.P.“-Tour durch Kanada startet, lud ihn The Metal Voice vorab zum Interview. Währenddessen wurde auch besagte Rivalität thematisiert sowie die Meinung des 67-Jährigen dazu. „Viele Leute sagen, ich hasse Randy Rhoads. Nein, ich hasse den Kerl nicht. Eigentlich mag ich ihn. Ich finde, er war ein guter…