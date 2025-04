Katatonia haben den Abgang eines Gründungsmitglieds zu verschmerzen: Gitarrist Anders Nyström geht fortan eigene Wege.

Liebhaber der schwedischen Emo-Formation Katatonia müssen nun ganz stark sein. Denn Gitarrist und Gründungsmitglied Anders Nyström hat seinen Hut genommen und wirkt nicht mehr mit. Die traurige Nachricht überbrachte das Gründungsmitglied Jonas Renkse am gestrigen Abend (17.03.2025) in den Sozialen Medien. Als Gründe dafür gibt der Sänger kreative Differenzen und Stolpersteine des Lebens an. Maximal düster "Anders Nyström und ich gehen getrennte Wege", heißt es im Statement von Katatonia, unter das Renkse seinen Namen gesetzt hat. "Diese Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen. Aber damit jeder aufblühen und mit seinen eigenen kreativen Präferenzen sowie persönlichen Terminplänen weitermachen kann, ist dies zu…