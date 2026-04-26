Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 10.04. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Metal Church und Lord Of The Lost.

Long Distance Calling THE PHANTOM VOID hat Ballast abgeworfen, es funkelt vor Virtuosität und Extremen, behelligt einen nicht mit mühsam zusammengestoppelten Ideen vom Reißbrett. (Hier weiterlesen) Vomitory Statt kürzer­zutreten, wüten die Ü-Fünfziger weiter­hin mit ungebrochener Vehemenz. Das Blast-Inferno ‘Rapture In Rupture’ gibt die Marschrichtung vor. (Hier weiterlesen) Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Maiausgabe. *** Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper Du willst METAL HAMMER lesen,…