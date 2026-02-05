Megadeth laden am Tag der Veröffentlichung ihres letztes Album zu einer Dokumentation über die Band in die Kinos dieser Welt.

Megadeth stellen sich breit auf, was ihr Band-betiteltes Abschiedsalbum angeht, welches am 23. Januar 2026 auf die Märkte dieser Welt kommt. So kommt am selben Tag auch eine Dokumentation über Dave Mustaine und Co. in die Lichtspielhäuser dieser Welt. Mit Unterstützung des Filmverleihs Trafalgar Releasing kann man sich ‘Behind The Mask’ anschauen, in dem die 40-jährige Karriere der Thrash-Metaller beleuchtet wird. Tickets für die über 1.000 Kinos weltweit gibt es ab Donnerstag, den 11. Dezember 2025 — weitere Informationen finden sich auf megadethfilm.com. Der Kreis schließt sich Der Streifen ‘Megadeth: Behind The Mask’ soll ein "cineastisches Vermächtnis-Event" werden — und…