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The Magic Numbers live in Hamburg 04.10.2026

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Künstler: The Magic Numbers

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METAL HAMMER Podcast Folge 136 mit Hysterese
Podcast-136-FB
Kleine Pause und große Pläne bei Blind Guardian. Tailgunner und Ghøstkid verlieren Mitglieder. Album der Woche von Dimmu Borgir. Interview mit Hysterese u.a.
Back In Black – das Metal-Update Tailgunner: Anschuldigungen und Ausstiege Blind Guardian: Live-Pause und neue Plattenfirma Phil Campbell (Ex-Motörhead): Begräbnis in Wales Ghøstkid: Ausstiegswelle  Caught In A Mosh – METAL HAMMER aus dem Pit Desertfest Berlin + Cemetery Skyline Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor: Dimmu Borgir GRAND SERPENT RISING Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify. Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview Hysterese veröffentlichen ihr neues Album HYSTERESE.…
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