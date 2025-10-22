Toggle menu

Metal Hammer

 Search

The Offspring live in Neuhausen ob Eck 19.06.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: The Offspring

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
DOOM: The Dark Ages -Angespielt
NVIDIA_DLSS-Weekly_DOOM The Dark Ages_120525
Hoffentlich hat Bethesda das Spiel entweiht, denn die Immersion ist gottlos.
Vier Monate sind vergangen, seit ‘DOOM: The Dark Ages’ erschienen ist. Die Erwartungen waren groß. Dieses Spiel sollte die moderne ‘DOOM’-Trilogie nicht nur abschließen, sondern auch als Prequel neue Wege bereiten. Mitte September lässt sich sagen: id Software hat die Serie eindrucksvoll weitergedreht. Die Grafik ist nach wie vor ein Spektakel: Blutlachen glänzen mit unheimlich realistischer Viskosität, und Wassereﬀekte wirken so real, dass sie fast die gesamte Hölle spiegeln könnten. Der Mech-Anzug, der schon in den Trailern für Aufsehen sorgte, ist im Spiel ein echtes Highlight. Er fühlt sich an wie ein tonnenschweres Werkzeug, das nahtlos in die Welt von…
Weiterlesen
Zur Startseite