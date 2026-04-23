Der einstige Dead Kennedys-Frontmann Jello Biafra hatte kürzlich einen Schlaganfall. Jetzt stehen erst einmal viele Reha-Einheiten an.

Die Punk-Ikone Jello Biafra hat einen Schlaganfall erlitten. Darüber informierte seine Plattenfirma Alternative Tentacles. Derzeit befindet sich der 67-Jährige im Krankenhaus, ist allerdings in stabilem Zustand. Die Ursache für den Hirnschlag war offenbar zu hoher Blutdruck. In Konsequenz hat der frühere Frontmann der Dead Kennedys sämtliche anstehenden Live-Termine abgesagt. Erst mal wieder auf die Beine kommen In seinen eigenen Worten erklärt Jello Biafra den Vorfall wie folgt: "Ich bin aus meinem Bett gehüpft, weil ich pinkeln musste. Dabei ist mein linkes Bein unter mir einfach zusammengeklappt, und ich bin auf den Boden gefallen. Ich konnte nicht einmal den Fall mit meinem…