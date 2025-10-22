Hier findet ihr alle Infos zu Rock am Ring & Rock im Park 2026.

Datum Hier findet ihr alle relevanten Infos über die vom 05.06. bis 07.06.2026 stattfindenden Open Airs. Veranstaltungsort Adresse Rock am Ring: Nürburgring 53520 Nürburg Adresse Rock im Park: Zeppelinfeld 90471 Nürnberg Preise & Tickets Rock am Ring ist ausverkauft, Rock im Park-Tickets gibt es hier. Bands A Perfect Circle Architects Babymetal Bad Omens Electric Callboy Hollywood Undead Ice Nine Kills Iron Maiden Landmvrks Limp Bizkit Linkin Park Marteria The Offspring Papa Roach Sabaton Social Distortion Three Days Grace Trivium Volbeat Within Temptation Running Order Geländepläne Livestream und TV Anfahrt Rock am Ring Rock am Ring kann über…