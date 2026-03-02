Parkway Drive arbeiten derzeit an ihrem kommenden Studioalbum. Sänger Winston McCall versichert, dass die Musik ungewohnt ausfallen werde.

Parkway Drive arbeiten an neuer Musik. Das verriet Frontman Winston McCall in einem Interview mit dem Podcast ‘Everblack’. Wie er erklärte, befinde sich die Band derzeit in einer frühen Phase des Songwritings und sondiere fleißig ihre bisherigen Ideen. Parkway Drive: So soll das neue Album klingen Im Proberaum kommt reichlich Material zusammen, an dem die Musiker gemeinsamen feilen, wie McCall ausführte. „Es ist schön, wenn man etwas schreibt und sich ausmalt: 'Wow, das wird die Leute umhauen.' Wenn man etwas geschaffen hat, sitzt man da und denkt: 'Verdammt. Das ist cool‘“, so der Musiker. „Es ist einfach ein schönes Gefühl.“…