Hawaii erlebt aktuell die schlimmste Flutkatastrophe seit zwanzig Jahren. Metallica spendeten eine hohe Summe an die Hochwasserhilfe auf der Insel.

Ende März verursachten schwere Regenfälle auf Hawaii Sturzfluten und Hochwasser. Zwar gibt es mittlerweile größtenteils Entwarnung, allerdings sind die Bewohner des Inselbundestaates hart getroffen. Die Schäden der Flutkatastrophe sollen sich auf rund eine Milliarde Dollar belaufen. Metallica und ihre All Within My Hands-Stiftung gehen mit gutem Beispiel voran und unterstützen drei Hilfsorganisationen vor Ort mit 125.000 Dollar, wie sie auf Instagram bekanntgaben. Schlimme Überschwemmungen In einem geteilten Statement schreiben sie: "All Within My Hands stellen für die drei Hilfsorganisationen Hawaiian Council, die Lahui-Stiftung und Hui O He'e Nalu 125.000 Dollar für die Hochwasserhilfe auf Hawaii bereit. Hawaii ist mit den schlimmsten…