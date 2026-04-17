Comic-Künstler Andreas Hartung bringt H.P. Lovecrafts ‘Die Farbe aus dem All’ auf die Leinwand. Die Premiere mit Liveband findet im April 2026 in Berlin statt.

Seit über zehn Jahren arbeitet der Berliner Comic-Künstler und METAL HAMMER-Layouter Andreas Hartung an einer radikal entschleunigten Adaption von H. P. Lovecrafts Erzählung ‘Die Farbe aus dem All’ (‘The Colour Out Of Space’). Entstanden ist eine wortlose Comic-Stummfilm-Arbeit, die Bild und Live-Musik zu einem düsteren Gesamterlebnis verbindet. Am 23. April findet im Kino Babylon in Berlin die Premiere des abschließenden fünften Kapitels statt. Lovecrafts Geschichte ist schnell erzählt: Auf einer abgelegenen Farm schlägt ein Meteorit ein. Die Natur scheint zunächst zu gedeihen, doch bald kippt die Idylle. Ernte und Tiere verfallen, die Landschaft verliert ihre Farbe, eine unheimliche Mattigkeit breitet…