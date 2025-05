Auch wenn Ozzy Osbourne derzeit hart für seine finale Show in Birmingham trainiert, könne es sein, dass er nicht im Stehen agiert.

Ozzy Osbourne hatte bereits angekündigt, bei seinem Live-Abschied am 5. Juli in Birmingham kein komplettes Set mit Black Sabbath zu spielen, sondern lediglich "dies und das". In einem Interview mit der britischen Zeitung The Guardian wird der "Prinz der Dunkelheit" nun noch konkreter. Demnach könne es gut sein, dass er während seines Auftritts sitzt. "Ich werde da sein und mein Bestes geben", gibt sich Ozzy Osbourne kämpferisch. "Alles, was ich machen kann, ist aufzutauchen." Alsdann ging der 76-Jährige auf seine körperlichen Beschwerden ein: "Man wacht am Morgen auf und bemerkt, dass etwas Neues schiefläuft. So fängt man an zu denken,…