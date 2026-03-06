Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Thy Art Is Murder live in Sulingen 13.08.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Thy Art Is Murder

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Scorpions legen Debütalbum neu auf
Klaus Meine während des Scorpions-Konzerts auf der Bühne in der Heinz von Heiden Arena.
Die Scorpions bringen ihr Debütalbum LONESOME CROW in einer hochwertigen, limitierten Edition neu auf den Markt.
1965 gegründet, feiern die Scorpions ihr 60. Band-Jubiläum einfach auch dieses Jahr weiter. Aus diesem Anlass legen Rudolf Schenker, Matthias Jabs und Co. nun ihr 1972 veröffentlichtes Debütalbum neu auf — und zwar in einer besonderen Edition. LONESOME CROW gibt es jetzt neu von Grammy-Gewinner Hans-Martin Buff gemischt und neu gemastert in einer streng limitierten Auflage. Edles Teil Scorpions-Frontmann Klaus Meine preist die Scheibe hierfür eigens in den Sozialen Medien an: "Hallo, hier ist Klaus Meine. 60 Jahre Scorpions — man glaubt es kaum. Und hier ist unser Debütwerk LONESOME CROW. Ihr könnt es jetzt vorbestellen!" Interessenten surfen dafür einfach…
Weiterlesen
Zur Startseite