Da eine geplante Jubiläumsournee geplatzt ist, denken Poison darüber nach, ohne Frontmann Bret Michaels aufzutreten.

Unter den Poison-Musikern rumort es aktuell offenbar gewaltig. Erst cancelte die Glam Metal-Band eine für 2026 angesetzte Tour des 40. Jubiläums von LOOK WHAT THE CAT DRAGGED IN (1986) – angeblich aus monetären Streitereien zwischen Bret Michaels und den übrigen Mitgliedern –, nun wird über einen Ersatz für den Frontmann spekuliert. Poison ohne Michaels? Eigentlich wollten Poison anlässlich des 40. Jubiläums von LOOK WHAT THE CAT DRAGGED IN auf Jubiläums-Tour gehen. Das Vorhaben schien beschlossene Sache, doch scheiterte letzten Endes. Wie Schlagzeuger Rikki Rockett betonte, sei dies vor allem auf Sänger Bret Michaels zurückzuführen. Dieser habe nämlich den Löwenanteil der…