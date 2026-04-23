Leicht beunruhigende News aus dem AC/DC-Lager: Gitarrist Stevie Young musste in Buenos Aires ins Krankenhaus.

Bon Scott († 1980) und Malcolm Young († 2017) sind bekanntlich verstorben, Brian Johnson drohte zwischenzeitlich der Hörverlust, und Drummer Phil Rudd sowie Bassist Cliff Williams werden live derzeit von Matt Laug sowie Chris Chaney vertreten. Insofern hört man schon genauer hin, wenn gesundheitliche Neuigkeiten über die Aussie-Rocker AC/DC die Runde machen. Vorsicht geht vor Nachsicht Die aktuelle Meldung betrifft Rhythmusgitarrist Stevie Young. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, musste das AC/DC-Mitglied in Buenos Aires ins Krankenhaus. Das Quintett befindet sich gegenwärtig auf großer Konzertreise durch Südamerika, wo in dem kommenden Tagen drei Shows in der argentinischen Hauptstadt anstehen. Anschließend spielen…