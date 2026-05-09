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U.D.O. live in Markneukirchen 16.01.2027

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Künstler: U.D.O.

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Dream Theater wollen sich mit dem neuen Album Zeit lassen
James LaBrie, Dream Theater
Dream Theater befinden sich auf der Zielgeraden ihrer Welttournee. Nach einer Pause wollen James LaBrie und Co. an neuer Musik arbeiten.
Hinter Dream Theater liegen arbeitsreiche Monate. Schon seit 2024 sind die Progressive-Metaller auf Welttournee, um ihr 40. Jubiläum zu begehen. Zudem erschien im Februar 2025 mit PARASOMNIA das 16. Studioalbum und im November die Live-Platte QUARANTIÈME: LIVE À PARIS. Derzeit befinden James LaBrie und seine Kompagnons auf der letzten Etappe ihrer Jubiläums-Tour. Entsprechend sei die Frage gestattet, wie es im Anschluss weitergeht. 100 Prozent Das dachte sich auch der brasilianische Musik-Journalist Igor Miranda und hat bei LaBrie nachgehakt. Auf die Frage, ob die Band vorhabe, direkt an Album Nummer 17 zu arbeiten, holt der Frontmann zunächst etwas weiter aus. „Wann…
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