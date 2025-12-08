Nach der Reunion-Ankündigung lässt Twisted Sister-Gitarrist Jay Jay French eine weitere Bombe platzen. Offenbar tüftelt die Band an etwas.

Vergangenen Monat kündigten Twisted Sister an, anlässlich ihres 50. Jubiläums noch einmal auf Tour zu gehen. Der eigentliche Bühnenabschied liegt nunmehr neun Jahre zurück, das letzte neue Material noch länger. 2010 wurde mit ‘30’ das letzte neue Lied veröffentlicht, das auf der Neuauflage von STAY HUNGRY landete. Gitarrist Jay Jay French stand nun dem Radiosender 102.3 WBAB Rede und Antwort. Dabei sprach er unter anderem über ‘30’ und sein Vertrauen gegenüber Sänger Dee Snider, wobei er eine interessante Kleinigkeit durchsickern lässt. Toilettensongs Als Twisted Sister ‘30’ seinerzeit erstmals live präsentierten, nannte Snider die Nummer „Toilettensong“. Der Sänger habe damals vorausgesagt,…