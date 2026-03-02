Der ehemalige Bon Jovi-Gitarrist Richie Sambora macht Jon Bon Jovi für seine Schwierigkeiten als Solokünstler verantwortlich.

Ex-Bon Jovi-Gitarrist Richie Sambora hat einen Verantwortlichen dafür gefunden, dass es bei ihm als Solokünstler nicht großartig läuft. In einer Reihe von X-Posts lässt er seinem Frust freien Lauf und gibt eindeutig seinem ehemaligen Band-Kollegen Jon Bon Jovi die Schuld an seinen schlechten Verkäufen. Fehlinformationen Die Post-Serie begann augenscheinlich, als jemand auf X behauptete, Sambora hätte die Lyrics zu dem The Beatles-Klassiker ‘Here Comes The Sun’ vergessen, als er und Jon Bon Jovi 2001 für die VH1-Music-Awards probten. Das ließ Sambora nicht lange auf sich sitzen und stellte schnell klar: "Sorry Leute, das stimmt einfach nicht. Ich habe diesen Song,…