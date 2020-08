Metallica: Jamey Jasta will LULU neu aufnehmen

Die Corona-Quarantäne treibt nicht nur seltsame Blüten in einigen Köpfen, sondern lässt auch kreative Ideen erwachen. Während wir weiterhin auf das neue Hatebreed-Album warten, hatte Frontmann Jamey Jasta eine Eingebung. Warum nicht LULU von Metallica mit Metal-Sängern aufnehmen? Um das Ganze zu unterstreichen, bietet er an, 50.000$ an die Metallica-Stiftung „All Within My Hands“ zu überweisen.

Weiterlesen Jamey Jasta: Ich nehme kein Geld von Joe Biden Metalcore Ein Hatebreed-Fan störte sich daran, dass Wahlwerbung von Joe Biden vor Musikvideos läuft. Das konnte Jamey Jasta so nicht stehen lassen. Das 2011 veröffentlichte und unter Fans nicht sonderlich beliebte Album der US-Thrasher soll laut Jasta von mehreren Sängern neu interpretiert werden. Neben ihm selbst noch Dee Snider (Twisted Sister), Sebastian Bach, Robb Flynn (Machine Head) und Kirk Windstein (Crowbar). Jasta fügte hinzu: „Das ist nicht böse gemeint und auch kein Diss gegen Lou Reed. Ich habe lediglich ein paar Ideen für Aufnahmen, während wir keine Tourneen durchführen können.“

Trotz aller heftigen Kritiken seitens Fans und Presse an LULU stehen Metallica voll und ganz hinter dem 2011er-Werk. Noch 2017 sprach Kirk Hammett mit HumoNegro höchst positiv darüber. „Es gehört mit zum Besten, was wir je gemacht haben“, so der Gitarrist. „Man kann es als Metallica-Album bezeichnen, aber das ist es nicht wirklich. Unter anderem deswegen sind so viele Missverständnisse entstanden.