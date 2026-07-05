Auf dem fünften The Pretty Reckless-Studioalbum DEAR GOD verarbeitet Taylor Momsen Leben, Tod, Exzess und Absturz.

Das komplette Interview mit The Pretty Reckless findet ihr in der METAL HAMMER-Juliausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Göttliche Fügung Ihr Leben können The Pretty Reckless nun umso ausgiebiger genießen, denn für sie ist Rock’n’Roll alles. Als die Band mit den Aufnahmen zu DEAR GOD anfing, befahl Sängerin Taylor Momsen ihrem Agenten: „Wenn nicht AC/DC oder The Rolling Stones anrufen, brauchst du nicht ans Telefon zu gehen.“ Die Situation im Studio war turbulent. Wie die Frontfrau es formuliert: „Es ist, als würden wir versuchen, das…