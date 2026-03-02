Powerwolf haben ihr Live-Zeugnis WILDLIVE (LIVE AT OLYMPIAHALLE) veröffentlicht. Dazu passend setzen sie die begonnene Tournee mit Hammerfall fort.

METAL HAMMER: Matthew, warum habt ihr euch für Hammerfall als „very special guests" entschieden? Matthew Greywolf: Wir lieben diese Band! Darauf achten wir bei unseren Vorgruppen immer. Es ist fast egoistisch, aber wir überlegen: Welche Bands mögen wir, wen wollen wir mitnehmen? Ich mag Zusammenstellungen, die eine Geschichte erzählen. Für uns sind Hammerfall wichtig, sie brachten in den Neunzigern diese Art von Heavy Metal…