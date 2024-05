Metallica: 72 SEASONS erreicht Platinstatus

72 SEASONS hat in Deutschland Platinstatus erreicht: Mitarbeiter von Universal überreichten Metallica die Auszeichnung. V. l. n. r.: Bernadette von Lippe-Falkenflucht (Senior Marketing Manager Universal Music International), James Hetfield, Kirk Hammett, Frank Briegmann (Chairman & CEO Universal Music Central Europe and Deutsche Grammophon), Lars Ulrich, Ulf Zick (President International Repertoire, Universal Music International), Robert Trujillo und Jens Winkelmann (Senior Director Artist Marketing, Universal Music International).

Großer Erfolg bei Metallica: Pünktlich zu den beiden Münchener Konzerten der „72 Seasons“-Konzerttournee hat das Album in Deutschland Platinstatus erreicht.

Am vergangenen Wochenende spielten die Thrash-Giganten im Olympiastadion der bayerischen Hauptstadt das „No Repeat Weekend". Die beiden Konzerte waren ausverkauft und das Publikum konnte sich über das Live-Debüt von 'Inamorata', dem mit elf Minuten Laufzeit längsten Metallica-Song, sowie den eigens für das Wochenende komponierten 'Hofbräuhaus Funk Jam' freuen. Und Freude gab es auch für die vier Musiker auf der Bühne: Das 2023 erschienene Album 72 SEASONS hat hierzulande gerade Platinstatus erreicht.

Metallica und die Deutschen Charts

Zum Release hatte sich das elfte Album der US-Amerikaner bereits an der Spitze der Deutschen Album-Charts platziert. Für Metallica war es das zehnte Mal, dass sich eines ihrer Werke dort den ersten Platz sicherte. Die Steigerung davon gibt es nun rund ein Jahr nach der Veröffentlichung. Wie praktisch, dass James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo gerade im Land waren – so konnte ein Team von Universal ihnen direkt gratulieren und die Auszeichnung persönlich überreichen.

Eine schöne Abrundung ist das auch für die deutsche Live-Historie der Band. 1984 spielten Metallica zur Feier von RIDE THE LIGHTNING erstmals in Deutschland, 2004 erstmalig im Münchener Olympiastadion. Weitere deutsche Termine wird es nach den beiden Auftritten in München sowie zwei Konzerten in Hamburg im vergangenen Jahr auf der Tour zu 72 SEASONS allerdings nicht geben.

