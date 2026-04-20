Ein Slipknot-Fan konnte LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW schon vor dem Record Store Day diesen Samstag ergattern und schildert sein Hörerlebnis.

Slipknot bringen am Record Store Day diesen Samstag, den 18. April 2026, ihr "geheimes Album" LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW heraus — vorerst nur in streng limitierter Auflage. Ein Fan ist jedoch schon früher in den Genuss der Scheibe gekommen: Der Anhänger der Maskenmetaller hatte Glück, dass ein kleiner Plattenladen in Kanada die Scheibe bereits ein paar Tage vorrätig hatte. Bei dieser Gelegenheit schlug er nicht nur zu, sondern brachte im Anschluss überdies seine persönliche Einschätzung zur Musik vor. Kein Metal Auf Reddit postete der Fans darüber hinaus Fotos vom in der Tat schön anzusehenden Vinyl und beantwortete Fragen anderer Nutzer.…