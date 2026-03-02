Exklusiv: Arch Enemy-Gitarrist Michael Amott über die neue Sängerin Lauren Hart (Once Human), die Beteiligung von Angela Gossow, die Trennung von Alissa White-Gluz - und eine besondere Tournee 2026!

Jetzt ist es raus: Lauren Hart (ehemals bei Once Human) steht ab sofort bei Arch Enemy am Mikro! Um das neue Band-Mitglied gebührend einzuführen, haben die Melodic Death-Metaller soeben eine neue Single veröffentlicht. Der Track heißt ‘To The Last Breath’ und ist ein typischer Arch Enemy-Brecher, der bei den Fans Lust auf mehr wecken dürfte (Video siehe unten). Im exklusiven METAL HAMMER-Interview spricht Arch Enemy-Mastermind und -Gitarrist Michael Amott über Lauren Hart, die Gründe für den Abgang von Alissa White-Gluz im Herbst 2025, die Pläne der Band für 2026 sowie die zwischenzeitlichen Spekulationen um die frühere Frontröhre und jetzige Managerin…