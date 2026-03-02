Auf HAUS OF THE RISING FUN rocken und blödeln J.B.O. so lässig und überzeugend wie seit vielen Jahren nicht mehr.

Das komplette Interview mit J.B.O. findet ihr in der METAL HAMMER-Januarausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Was steckt in ‘Stinkefinger’ hinter den Anspielungen auf Frei.Wild, Böhse Onkelz, Veritas Maximus und Die Toten Hosen? Veit "Vito C." Kutzer: Den Text hat Hannes zusammen mit Stephan Ernst geschrieben, der unter anderem für die Gesangsaufnahmen verantwortlich war. Diese ganzen „Oh-oh-oh“-Mitgrölnummern nerven uns schon lange. Wir wollten mal was dagegenhalten. Das ist schon eine Handschrift von dem, was sich heutzutage Deutsch-Rock nennt. Zu meinen Jugendzeiten habe ich unter…