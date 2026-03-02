Ronnie Radke sah sich 2024 gezwungen, Max Georgiev bei Falling In Reverse zu entlassen, da er unschöne Dinge über ihn rausgefunden hatte.

Bei Falling In Reverse gab es in den letzten Jahren durchaus ein wenig Fluktuation, was die einzelnen Mitglieder angeht. Unter anderem musste 2024 Gitarrist Max Georgiev gehen. In einem kürzlich erfolgten Livestream hat Bandchef Ronnie Radke nun erläutert, warum er den Musiker gefeuert hat. Georgiev hatte laut Radke Sex mit einer Minderjährigen. Ronnie ist eigener Aussage zufolge folglich keine andere Wahl geblieben. Versteht sich von selbst Zunächst verkündete Radke am 5. Januar 2026 diese unschöne Information in einer Instagram-Story, von der ein Fan einen Screenshot angefertigt und bei Reddit eingestellt hat. Darin packt der Falling In Reverse-Strippenzieher aus: "An jene, die…