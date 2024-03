Korpiklaani: Weitsicht aufs Wesentliche

Empfehlung der Redaktion Korpiklaani: 20 Jahre SPIRIT OF THE FOREST Folk Metal Vor 20 Jahren zelebrierten die finnischen Folk-Metaller Korpiklaani ihren Karriereauftakt mit der Debütplatte SPIRIT OF THE FOREST. Wir feiern mit! The Finnish way of life – dafür stehen Korpiklaani seit mehr als zwei De­ka­­den wie kaum eine andere Formation aus dem Land der tausend Seen. Die weite Landschaft als Quell der Inspiration, aber auch der Erholung und Erdung; die Mentalität und das ganz eigene Lebensgefühl als Grundlage jeder einzelnen Note – all das und noch mehr versinnbildlicht auf einer Platte. RANKARUMPU heißt Korpiklaanis zwölftes Studioalbum. Es ist (ebenso wie das gleichnamige Lied) mehr denn je die musikalische Verkörperung für Jonne Järvelä und seine Kumpanen, wie der Sänger erklärt: „Eine Rankarumpu ist eine alte, beschissene, zerlumpte Schamanentrommel, voller Magie und Kraft.

Die alten Fürze trinken zu viel

Genau das beschreibt auch Korpiklaani. Wir sind eine alte, beschissene, zerlumpte Band, aber voller Kraft und Magie, wenn wir zusammen auf den Bühnen der Welt spielen. Der Song ist ein Loblied auf uns als Band, aber auch darauf, wie wir mit den Menschen bei unseren Auftritten zusammen sind.“ Und weil es hin und wieder frischen Wind braucht, mischt seit neuestem Olli Vänskä mit. Der ehemalige Turisas-Violinist hat maßgeblichen Einfluss auf die aktuellen Songs und die Band. So komponierte er beispielsweise die erste Single-Auskopplung ‘Saunaan’, um den Old School-Korpiklaani-Sound wieder herauszukitzeln.

Verständlich, dass der Bandchef nur lobende Worte für den Neuzugang übrig hat: „Olli ist ein lebhafter und wirklich kluger Kerl. Er ist nie sprachlos und nimmt alles um sich herum wahr – auch in der Musik. Zusammen mit Sami (Akkordeonspieler – Anm.d.A.) hat er an den musikalischen Arrangements gearbeitet, was toll ist, denn so bleibt diese Band frisch und interessant.“ Neben Tüchtigkeit scheint auch Ehrlichkeit zu Ollis Stärken zu gehören, wie Jonne recht bildhaft beschreibt: „Wenn wir zum Beispiel am Flughafen sind, ist er der Erste, der bereits Koffer trägt, während der Rest von uns gähnt und nachdenklich in den Taschen nach seinen Genitalien wühlt. Er scheut sich auch nicht davor, uns ehrlich zu sagen, wenn wir alten Fürze gelegentlich zu viel trinken.“

Das Wesentliche

Doch auch Samuli Mikkonen, der seit 2019 taktgebend am Schlagzeug sitzt, trägt – wie bereits beim letzten Album JYLHÄ (2021) – einiges zur Entstehung des neuen Liedguts bei. So ist er, neben dem kompositorischen Prozess, auch für die Lyrics von ‘Kalmisto’ und des bereits erwähnten ‘Saunaan’ verantwortlich. Die übrigen Texte stammen aus der Feder von Jonne Järvelä. Das ist insofern zumindest erwähnenswert, da diese Aufgabe in den vergangenen Jahren dem finnischen Dichter und Songwriter Tuomas Keskimäki zufiel. Es sieht also ganz danach aus, als besännen sich Korpiklaani wieder etwas auf ihre Anfänge – und somit auf das Wesentliche.

***

