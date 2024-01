Kreator, Anthrax & Testament kommen auf Tour

Ende des Jahres kommt eine gewaltige Ladung Thrash Metal auf Deutschland zu. So machen sich drei Schwergewichte des Genres im November und Dezember auf, um die großen Konzerthallen zu füllen. Die hiesigen Granden Kreator gehen zusammen mit ihren US-Kollegen Anthrax auf Tournee. Als Special Guest mit dabei sind die Bay Area-Aushängeschilder Testament.

Versohlung garantiert

„Das ist womöglich das unwiderstehlichste Thrash-Paket, das jemals zusammengestellt wurde“, preisen Kreator das Dreier-Live-Gespann an. „Das Beste aus den Vereinigten Staaten und Europa an einem Abend! Da werden ein paar unserer größten Shows in Europa dabei sein. Also werden wir eine riesige Produktion auffahren. Wir planen, sie jede Nacht aufzubauen.“ Anthrax fügen an: „Es ist ungefähr vier Jahre her, dass wir zum letzten Mal durch das Vereinigte Königreich und Europa getourt sind. Daher sind die Termine lange überfällig. Und was für ein Line-up: Anthrax, Kreator und Testament — so viel Metal! Wir können es nicht erwarten, euch den Krach zu bringen und vielleicht mit einem Song von unserem brandneuen Album zu überraschen, das später in diesem Jahr erscheint.“

Darüber hinaus melden sich Testament ebenfalls zu Wort: „Während 2024 beginnt, sind wir begeistert darüber, Pläne zu verkünden, die später im Jahr in epischer Manier umgesetzt werden, indem wir mit Kreator und Antrax auf Tour gehen — zwei der mächtigsten Bands, die zudem tolle Freunde sind. Unsere erste Tournee mit Kreator fand 2023 statt und passte perfekt. Unsere Geschichte mit Anthrax geht den ganzen Weg bis hin zu unseren führen Jahren zurück. Mit ihnen haben wir ein paar unserer Lieblingstourneen in den 2010er Jahren absolviert. 2024 markiert das erste Mal, dass alle drei Bands zusammen im Paket touren.“ Tickets gibt ab Freitag, den 26. Januar um 10 Uhr unter anderem auf www.kreator-terrorzone.de und www.anthrax.com.

Kreator + Anthrax + Testament — Tour 2024:

21.11.2024 UK-Manchester, O2 Apollo

22.11.2024 UK-Wolverhampton, Civic Hall

23.11.2024 UK-London, Eventim Apollo

25.11.2024 IE-Dublin, 3 Arena

27.11.2024 UK-Glasgow, OVO Hydro

29.11.2024 FR-Paris, Zenith

30.11.2024 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

01.12.2024 Munich, Zenith

03.12.2024 LU-Esch-sur-Alzette, Rockhal

04.12.2024 CH-Zurich, Halle 622

06.12.2024 IT-Milan, Alcatraz

07.12.2024 Stuttgart, Schleyerhalle

08.12.2024 Berlin, Uber Eats Music Hall

10.12.2024 HU-Budapest, Barba Negra

11.12.2024 PL-Katowice, Spodek

13.12.2024 Frankfurt, Jahrhunderthalle

14.12.2024 Hamburg, Edel Optics Arena

15.12.2024 NL-Den Bosch, Mainstage

