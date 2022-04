Kreator: Exklusive CD nur in METAL HAMMER 06/2022

Die Juniausgabe 2022 des METAL HAMMER kommt mit der weltexklusiven Kreator-CD MAXIMUM HATE! In der großen Titelgeschichte lest ihr ein umfangreiches Interview mit allen Infos rund um ihr neues Album HATE ÜBER ALLES. Die Juniausgabe kann bereits jetzt vorbestellt werden und kommt frei Haus zu euch (also keine extra Portokosten!): www.metal-hammer.de/kreator. Achtung: Versand ab 11. Mai 2022, dem Erscheinungstag unserer Juniausgabe!

Mit dem kommenden Album HATE ÜBER ALLES sorgen Kreator für eine ordentliche Thrash-Keule, die es in sich hat! Noch vor Album-Release haben wir ein nicht minder spannendes Schwergewicht mit dieser weltexklusiven Kreator-CD MAXIMUM HATE für euch. Neun unveröffentlichte, rare und brandneue Songs, also alles was das Fan- und Sammlerherz höherschlagen lässt! Nur solange der Vorrat reicht!

Die weltexklusive Kreator-CD MAXIMUM HATE gibt es nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 06/2022. Nur hier im Shop als auf 666 Stück limitierte Jewel-Case-Version, oder ab 11.5.2022 am Kiosk.

Die Tracklist von MAXIMUM HATE:

Hate Über Alles (Album Version) Strongest Of The Strong (Album Version) 666 World Divided (Markus Ganter Mix)* Earth Under The Sword** Iron Destiny*** Strongest Of The Strong (Demo)* Satan Is Real (Live at Alcatraz)* Hail To The Hordes (Live at Alcatraz)* Flowers In The Midst Of Hell (Unreleased demo track, Produced by Phil Sunday)*

*) bisher unveröffentlicht

**) physisch bisher unveröffentlicht

***) bisher nicht auf CD veröffentlicht

