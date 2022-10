Der frühere Cradle Of Filth-Gitarrist Stuart Anstis lebt nicht mehr. Der Brite spielt in den Neunziger Jahren bei den Extreme-Metallern um Dani Filth.

Aus dem Lager von Cradle Of Filth erreichen uns traurige Nachrichten. So ist Stuart Anstis, der einstige Gitarrist der britischen Extreme-Metaller, verstorben. Der Musiker wurde gerade einmal 48 Jahre alt und hinterlässt seine Gattin Antoinette. Die Neuigkeit verbreitete mit Richard Shaw ein weiteres Ex-Mitglied der Gruppe (siehe unten). Allerdings machte selbiger keine Angaben zur Todesursache. Frühphase Shaw schrieb, auch wenn er niemals mit Stuart Anstis aufgetreten sei, sei es "eine Ehre" gewesen, "seine Musik" zu gespielt zu haben. Anstis war von 1994 bis 1999 bei Cradle Of Filth. In dieser Zeit trug der Gitarrist zu zahlreichen Veröffentlichungen bei, darunter die…