Lamb Of God: Album im Mai, erster Song online

Vor wenigen Tagen wurde die Fertigstellung bestätigt, und nun gibt es auch schon Details, Daten und Infos zum neuen Album von Lamb Of God. Das Band-betitelte Werk wird am 8. Mai via Nuclear Blast erscheinen. Der Nachfolger von VII: STURM UND DRANG (2015) ist das erste Album der Amis mit dem Chris Adler-Nachfolger Art Cruz am Schlagzeug. Die erste Single ‘Checkmate’ könnt ihr euch auf Spotify anhören oder mit dem Videoclip reinziehen.

Tracklist LAMB OF GOD:

Memento Mori Checkmate Gears Reality Bath New Colossal Hate Resurrection Man Poison Dream Routes Bloodshot Eyes On The Hook

„Mit neuer Energie wiederaufgeladen und frisch entzündet, das sind Lamb Of God 2020. Das Album nach der Band zu benennen, ist ein Statement“, gibt Sänger Randy Blythe zu Protokoll. „Das sind Lamb Of God. Hier und jetzt.“ LAMB OF GOD entstand zusammen mit Produzent Josh Wilbur (Korn, Megadeth, Gojira, Trivium). Zudem sind als Special Guests Jamey Jasta (Hatebreed) und Chuck Billy (Testament) auf dem Album zu hören.

Line-up:

D. Randall Blythe – Vocals

Mark Morton – Guitar

Willie Adler – Guitar

John Campbell – Bass

Art Cruz – Drums

