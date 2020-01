Lamb Of God haben neues Album im Kasten

Die US-Groove-Thrasher von Lamb Of God kommen bekanntlich im April auf große Doppel-Headliner-Tournee mit den Ruhrpott-Kollegen von Kreator. Und als ob das nicht sowieso schon fett genug wird, haben Frontmann Randy Blythe und Co. dabei wohl eine neue Platte im Gepäck. Zumindest hat Gitarrist Mark Morton im Interview bei der Radiosendung „Trunk Nation“ auf SiriusXM verraten, dass die Arbeiten am Album abgeschlossen sind.

„Von uns kommt bald neue Musik raus“, gab sich der Lamb Of God-Schredderer erfreut. „Und ich könnte wirklich, wirklich nicht begeisterter darüber sein. Es sind unsere ersten Aufnahmen mit Art [Cruz; Nachfolger von Schlagzeuger Chris Adler]. Er spielt nun seit ein paar Jahren für uns am Drumset, aber das sind die ersten Songs, die wir mit ihm geschrieben und eingespielt haben. Es ist einfach aufregend zu sehen, wie die Dinge lebendig werden. Und ich könnte nicht glücklicher damit sein, wie das Album gerät. Ich freue mich darauf, wenn die Welt es zu hören bekommt. Wir werden damit viel auf Tour sein, daher werden sehr beschäftigt sein unterwegs.“

Erste Jahreshälfte

Doch damit nicht genug: Der Moderator bohrte pflichtbeflissen nach, ob das neue Lamb Of God-Werk denn fertig sei. Morton antwortete: „Ich bin fertig damit, so viel ist sicher. Ich bin mir sicher, die anderen Jungs sind ebenfalls fertig damit. Ich glaube, es wird zu diesem Zeitpunkt gerade produziert. Ich denke, die letzten Mixe und Master werden gefertigt.“

Das ist auf jeden Fall schon einmal schön zu lesen. Doch natürlich stellt sich dabei die Frage, wann das Album denn erscheinen wird. Es genaues Veröffentlichungsdatum steht laut Morton allerdings noch nicht fest: „Gibt es noch nicht. Es gibt einen Zeitrahmen. Ich weiß tatsächlich kein Datum – das wurde noch nicht verkündet. Aber ich würde meinen, in der ersten Hälfte des Jahres.“ Klar, dass Morton noch nicht zu viel verraten will. Aber gewiss würde es Sinn machen, wenn Lamb Of God mit dem neuen Werk im Gepäck im April auf Tour gehen würden. Das letzte reguläre Album VII: STURM UND DRANG erschien bereits 2015; die Cover-Platte LEGION XX (2018) hatte die Band unter ihrem ursprünglichen Namen Burn The Priest rausgebracht.

