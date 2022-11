METAL HAMMER präsentiert: Kreator + Lamb Of God

Foto: BIRGER TREIMER. All rights reserved.

auch interessant

Mit größtem Bedauern müssen Lamb Of God und Kreator mitteilen, dass sie ihre „State Of Unrest“-Co-Headlinertour verschieben müssen. Ursprünglich für November/Dezember 2022 geplant, muss das Ganze in den Februar und März 2023 verlegt werden. Bis auf Saarbrücken (neu: E-Werk) sind die Veranstaltungsorte gleich geblieben.

„Europa – aufgrund unvorhersehbarer Umstände müssen wir leider die Tournee mit Kreator auf Februar/März 2023 verschieben. Die Supportband wird in Kürze bekanntgegeben“, kommentieren Lamb Of God. Von Kreator kommen folgende Wort: „Horden! Wir bedauern zutiefst, die Tour aus Gründern außerhalb unserer Kontrolle verschieben zu müssen. Wir bedanken uns jedenfalls bei allen circa 50.000 Ticket-Käufern, die seit 2020 ihre Karten besitzen.

Zum Glück müsst ihr diesmal nicht allzu lange warten und wir hoffen, dass eure jetzt schon unglaubliche Geduld noch weitere zwei Monate anhalten wird. Wir versprechen euch: Das Warten wird sich gelohnt haben. Und an alle, welche die neuen Termine nicht wahrnehmen können: Kontaktiert die Verkaufsstellen, an denen ihr eure Tickets erworben habt. Wir sehen uns bald!“

METAL HAMMER präsentiert:

Kreator + Lamb Of God – Tour 2023

15.02. München, Zenith

24.02. Wiesbaden, Schlachthof

25.02. Ludwigsburg, MHP Arena

03.03. Leipzig, Haus Auensee

04.03. Essen, Grugahalle

05.03. Hamburg, edel-optics.de Arena

17.03. CH-Zürich, The Hall

18.03. Saarbrücken, E-Werk

19.03. Berlin, Columbiahalle

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.