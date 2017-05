Leng Tch’e-Songpremiere: ‘Gundog Allegiance’

Foto: Season Of Mist, Serch Carriere. All rights reserved.

Die belgischen Todes-Grinder metzeln wieder: Leng Tch’e präsentieren vorab den Song ‘Gundog Allegiance’, einen kurzen, aber gnadenlosen Killer inklusive eingebettetem satten Groove.

“In diesem Stück geht es um die gewalttätigen Tendenzen, die von Menschen ausgehen, nachdem sie einer religiösen Gehirnwäsche unterzogen wurden”, so die Band. “Leider passiert das aktuell viel zu oft. Alles, was wir dazu sagen können, ist: Genießt euer Leben, und genießt den Grind!”

Dem ist nichts hinzuzufügen.

Seht hier ‘Gundog Allegiance’ in der Premiere:

Am 24. August wird das sechste Leng Tch’e-Album RAZORGRIND via Season Of Mist erscheinen.