LANowar – die Heavy-Metal-LAN-Party in Berlin

LVL, die Premium-Gaming-Venue im Herzen Berlins, die sonst Schauplatz für einige der größten E-Sport- und Gaming-Events in Deutschland ist, verwandelt sich für einen Abend in eine wilde Heavy-Metal-Feier, bei dem Old School-LAN-Party auf laute Musik trifft. Stars der Rock- und Metal-Szene kommen zu LANowar, um sich die Controller zu schnappen und gegeneinander in verschiedenen Games anzutreten und Fans zu treffen. Mit dabei sind unter anderem Musiker von In Extremo, Versengold, Hämatom, Finntroll und Beyond The Black.



Für Fans gibt es nicht nur die Möglichkeit, die Musiker zu treffen, sondern auch an Gaming-Turnieren teilzunehmen und Preise zu gewinnen, unter anderem in dem Kult-Shooter ‘DOOM Eternal’ sowie dem legendären Musikspiel ‘Guitar Hero’.

Die LVL-Location am Checkpoint Charlie bietet Zugang zu Konsolen, Arcade-Automaten, Racing-Simulatoren, Highend-PCs sowie die Möglichkeit, Virtual Reality auszuprobieren – eine 360°-Gaming-Experience, die weltweit einzigartig ist.

Für laute Musik aus den Boxen sorgt DJ Benne, der gemeinsam mit den Stargästen ein Nonstop-Metal-Set auflegen wird – von Metal-Klassikern bis zu den neuesten Top-Songs!

LVL-Chef Dorian Gorr sagt über das einzigartige Event-Format: „LANowar war im vergangenen Jahr bereits eines der coolsten Events, die wir im LVL veranstaltet haben. Wir haben gesehen, was für eine große Überschneidung es zwischen Metal- und Gaming-Community gibt – darauf wollen wir jetzt aufbauen und diese Event-Reihe dauerhaft im Herzen Berlins etablieren. Ich freu mich vor allem darauf, so viele coole Stargäste in der besten Gaming-Location der Welt begrüßen zu dürfen. Nonstop zocken, nonstop laute Musik – das wird ein legendärer Abend!“

Challenge, Turnier, Show-Match und mehr

Tickets gibt es ab sofort hier im Vorverkauf.

Übersicht LANowar

Wann: 3.6.2023, 16 Uhr bis Open End

Wo: LVL Berlin, Schützenstr. 73, 10117 Berlin

Programm:

‘Guitar Hero’ Challenge

‘DOOM Eternal’ Turnier

Bier-Pong-Turnier

Show-Match mit Metal-Musikern und Gaming-Influencern

Gratis-Tattoos von Samuli „Skrymer“ Ponsimaa (Finntroll)

Nonstop Metal-Musik mit DJ Benne und Gast-DJ-Sessions

Meet & Greet, Signing Session und Live Q&A mit Musikern von In Extremo, Hämatom, Versengold, Beyond The Black

Nonstop Gaming an mehr als 50 PCs, Konsolen, Arcade-Automaten, Rennsimulatoren & Virtual Reality

Über LVL

LVL Berlin ist mit mehr als 2500 Quadratmetern eine der größten Locations für Gaming und E-Sports in Europa. Auf zwei Etagen bietet die Venue eine zentral gelegene Anlaufstelle für Profi-Gamer, Hobby-Zocker und Nerds aus allen Sparten. Zur LVL-Venue gehört ein komplettes Produktionsstudio sowie eine Virtual-Reality-Experience. Zudem hat LVL eine Event-Arena mit einer Noise-Cancelling-Kuppel für Profi-Matches sowie eine Gaming-Area mit mehr als 50 PCs, einem Kino, Restaurant sowie einer VIP-Lounge und Shop.

—

