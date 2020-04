Lars Ulrich zockt Brettspiele mit der Familie

Das wird Dich auch interessieren





Netflix und Prime Video komplett durchbingen, Briefe schreiben, gärtnern, Joggen, Fitness-Übungen, mit Freunden skypen, Online- und Video-Spiele – zurzeit entdecken wir alle zahlreiche Beschäftigungen neu, wieder oder widmen uns ihnen intensiver. Der Autor dieser Zeilen zum Beispiel verabredet sich in diesen Tagen ein Mal in der Woche mit Kumpel, um auf einer Website sowie via Skype-Konferenz das bayerische Kartenspiel „Schafkopf“ zu zelebrieren. Dagegen steht Lars Ulrich eher auf Brettspiele.

Wohl dem, der viele Personen im eigenen Haushalt hat – bleibt da nur zu konstatieren. Denn eine gepflegte Runde „Risiko“, „Siedler“ oder „Monopoly“ hätte durchaus was. Die Familie von Lars Ulrich bevorzugt indes das vermutlich nicht ganz so komplizierte Ludo. So postete der Metallica-Schlagzeuger jüngst eine Foto von sich im Kreise seiner Lieben am Brettspiel-Tisch (siehe unten) und schrieb dazu: „Quarantänen-Ludo-Party #ichwill“. Wem „Ludo“ nichts sagt, dem sei gesteckt: Das Game scheint eine Art rudimentäres „Mensch ärgere dich nicht“ zu sein.

Familien-Einblick

Interessant hierbei für Metallica-Fans ist es natürlich einmal die Familie des Musikers zu Gesicht zu bekommen. Mit dem 56-jährigen Lars Ulrich am „Ludo“-Tisch sitzen nämlich seine 36 Jahre alte Frau Jessica Miller und seine drei Söhne Myles, Layne und Bryce. Myles und Layne bekam Ulrich mit seiner zweiten Gattin Skylar Satenstein; Bryce brachte Lebensgefährtin und Schauspielerin Connie Nielsen („Gladiator“) zur Welt. Mit Jessica Miller verlobte sich Ulrich 2013, zwei Jahre später gaben sich die beiden das Ja-Wort.

master of puppets von metallica auf vinyl jetzt bei amazon bestellen!

Metallica hatten dieses Jahr einiges vor. Nach dem zweiten Alkohol-Entzug von Frontmann James Hetfield sollte es für das große M eigentlich nach Südamerika gehen. Doch dank Corona wurde diese Tournee erst einmal in Dezember verschoben. Im Sommer stünden einige Auftritte bei US-Festivals an, doch dass diese Events tatsächlich stattfinden, erscheint derzeit ziemlich illusorisch. Drei Festival-Shows haben Lars Ulrich und Co. sowieso bereits absagen müssen, da Hetfield an jenen Wochenenden weitere Termine im Rahmen seiner andauernden Abstinenz wahrnehmen möchte.